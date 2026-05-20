『僕のヒーローアカデミア』アニメ10周年プロジェクトの「キャラクターマッチアップ名エピソード上映」第1弾となる【麗日お茶子×トガヒミコ】が開催され、佐倉綾音さん、福圓美里さん登壇のトークイベントが行われました！「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で10年にわたって連載された、堀越耕平先生による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称“ヒロアカ”。シリーズ世界累計発行部数は1億部を突破する本作は、“個性