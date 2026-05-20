鈴木知事は、防災ヘリを駆使して山での遭難や、海の事故での救助活動などを担う県の専門部隊の拠点を初めて訪れ、隊員たちを激励しました。隊員たちは、先月、岩手県内で発生した山火事の現場でも活動を行っています。鈴木知事「厳しい任務にあたっていただいていることに重ね重ね御礼を申し上げたいと思います。ケガや病気のないようにしっかりと気をつけて任務を遂行していただければと思います」県の消防防災航空隊は、山や海で