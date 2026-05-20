大潟村応援大使を務める大相撲の押尾川親方が、自身の部屋の合宿をことしも大潟村で行うと発表しました。「力士一人ひとりの一生懸命な姿を見てほしい」と呼びかけました。今回で3回目となる大潟村での合宿。金足農業高校時代、相撲部に誘ってくれたのが大潟村のOBだったこともあり、親方にとって思い入れのある土地です。押尾川親方「現役の時から大潟村顔出させていただいて、またそこから応援大使ということも引き受けさせてい