県内各地で、ことしもクマの目撃が相次いでいます。特にことしは市街地での目撃も目立っています。なぜ、増えているのか、県の担当者に取材しました。20日の秋田市大町地区です。田村修アナウンサー「探してクマがすぐ見つかるわけではありませんが、いずれ山ではない完全な市街地です。過去にもこの旭川沿い、この周辺のエリアでクマが目撃されています。いずれ本当の山という山からはもう2キロ以上離れていますのでクマが