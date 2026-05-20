「宿泊税」導入の是非を含め、観光施策のための新たな財源を検討する香川県の委員会の初会合が開かれました。 【写真を見る】「宿泊税」導入について検討する香川県の委員会が初会合「導入の是非も含めて広く深い議論を」【香川】 （香川県交流推進部西尾徹部長）「（宿泊税の）導入の是非も含めて広く、そして深い議論を進めていきたい」 検討委員会は、学識経験者や宿泊、旅行業の関係者など約10人で構成されています。