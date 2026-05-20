5月8日から19日まで、『笑点』（日本テレビ系）の放送60周年を記念した展示会『笑点60周年特別展』が東京・京王百貨店新宿店で開催された。1966年から放送を開始した長寿番組だけに、会場には歴代出演者にまつわる展示やグッズ販売、番組の歴史を振り返る年表などが並び、多くのファンでにぎわいを見せた。そんななか、一部来場者の間で“ある違和感”が話題になっている。「会場に展示されていた『笑点年表〜昭和・平成・令和