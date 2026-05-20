東京市場まとめ 1.概況 日経平均は16円高の60,567円と小幅反発で取引を開始しました。もっとも、早々に下落に転じ、節目の60,000円台を割り込む水準での推移となりました。前日の米国市場では金利高を背景に、株式市場は軟調な推移となったことで日本市場でも売りが優勢の展開となりました。9時23分に1,258円安の59,292円で、この日の安値をつけました。その後は下げ渋り、前引けは786円安の59,764円となりました。後場も基調は