デジタルバンク「みんなの銀行」、デザイン部の中川です。この記事では、デザイン部プロダクトデザイングループが、日常的なUI改善の一環として取り組んでいるユーザビリティテストについてご紹介します。私がみんなの銀行に入社してからの約1年間だけでも、なんと約80名の方にテストへご協力いただきました。プロダクトデザイングループ全体で見れば、さらに多くの方の声を聞きながら日々プロダクトを磨き上げています。しかし、