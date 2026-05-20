20日朝、秋田市下浜長浜の国道7号で車4台が絡む事故があり、1人が大けがをしました。秋田中央警察署の調べによりますと20日午前7時35分ごろ、秋田市下浜長浜字兜森の国道7号を由利本荘市方向から秋田市浜田方向に走っていた山形県酒田市の72歳の男性が運転する普通乗用車が、対向してきた普通乗用車3台に衝突しました。この事故で、72歳の男性が胸や腰の骨を折る大けがをしました。また、対向してきた普通乗用車をそれぞれ運転して