現在開催中の第79回カンヌ国際映画祭にて、黒沢清監督作『黒牢城』が現地時間19日夜にカンヌ・プレミア部門で公式上映され、約1000人の観客が総立ちする熱狂のスタンディングオベーションに包まれた。上映後、主演の本木雅弘、共演の菅田将暉、青木崇高、宮舘涼太、そして黒沢監督が喜びを語った。【写真】タキシード姿がかっこいい本木雅弘、菅田将暉、宮舘涼太らレッドカーペットに登場累計発行部数60万部を突破し、第166