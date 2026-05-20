先月、秋田市で信号待ちをしていた歩行者からセカンドバッグをひったくったとして、38歳の男と19歳の少年が逮捕されました。2人は、岩手県で他人名義のクレジットカードを使用した疑いでも逮捕されています。窃盗の疑いで逮捕されたのは、住居不定の38歳の男と、住居不定の19歳の少年です。秋田東警察署などの調べによりますと、2人は共謀のうえ、先月25日、秋田市内の路上で信号待ちをしていた歩行者が持っていたセカンドバ