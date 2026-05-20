20日昼前、三種町でキャリアダンプ1台と、その付近の雑木林を焼く火事がありました。けがをした人はいませんでした。能代警察署の調べによりますと、20日午前11時半ごろ、三種町下岩川字金山の下岩川財産区で丸太の運搬作業をしていた作業員が、不整地運搬車＝キャリアダンプのエンジン付近から煙と炎が出ているのを見つけ、消防に通報しました。火は1時間あまり経った午後0時41分ごろ消し止められましたが、キャリアダンプ1台が全