きのう、神奈川県逗子市で60代の女性が死亡したひき逃げ事件で、警察は乗用車を運転していた78歳の女を逮捕しました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、神奈川県逗子市の無職・久保田眞琴（78）容疑者です。久保田容疑者はきのう午後3時ごろ、逗子市山の根の県道で道路を横断していた逗子市のパート従業員・山下なおみ（61）さんを乗用車ではねて死亡させ、現場から逃走した疑いがもたれています。目撃者の証言や周辺の防犯カ