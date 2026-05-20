巨人の戸郷翔征が7回無失点の好投を披露し、今季初勝利を挙げた。19日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、解説を務めた谷沢健一氏が、戸郷の投球内容とフォームの変化について言及した。谷沢氏はまず「フォークの落差が大きくなり、ストレートにも力強さが出てきた」と、この日の投球を高く評価。さらにフォーム面については「投げ方自体は大きく変わっていないが、肘の位置がわずかに上がったことで、ストレー