『TALK TO ME/トーク・トゥ・ミー』で注目を集めたダニー＆マイケル・フィリッポウ監督作、親切でどこか不気味な里親に引き取られた兄妹をめぐる“儀式体験”ホラー『ブリング・ハー・バック』が７月10日(金)より公開。作品の世界観が垣間見える場面写真が一挙解禁された。写真は、兄・アンディと目の不自由な妹・パイパー、彼らを引き取った里親のローラ、そしてローラの家に住む謎の少年オリバーの姿などを切り取っている。ロー