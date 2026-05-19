「2027年ブラジルW杯での優勝を目指します。そう、世界一の奪還です」5月18日、なでしこジャパン（サッカー女子日本代表）の次期監督に決定した狩野倫久（みちひさ）氏は、会見の冒頭で力強く宣言した。さらに続くコーチングスタッフの発表では“サプライズ”が待っていた。まず名前が挙がったのが近賀ゆかり氏。2011年のW杯で優勝したなでしこジャパン不動の右サイドバックで、41歳の昨季までプレーし続けたレジェンドでもあ