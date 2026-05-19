鶏肉の価格が過去最高値を更新しました。【映像】鶏肉の価格 最高値更新 卵も過去最高農林水産省が発表した5月の食品価格動向調査によりますと、鶏もも肉100グラムの価格は154円でした。4月と比べて3円値上がりし、2003年8月の調査開始以降の最高値を更新しました。また、高止まりが続く卵1パックあたりの価格も、1円値上がりして309円と、3月につけた過去最高値に並びました。4月に最高値を更新した輸入牛肉ロース100グ