「松屋×ジャンクガレッジ」禁断のコラボ第2弾！ ド迫力「うまトマハンバーグ」に加え、第1弾メニューも継続でジャンクな波が止まらない！ガッツリ系ラーメンの代名詞「ジャンクガレッジ」と、みんなの食卓「松屋」による夢の公式コラボ第2弾が、全国のフードコートを除くジャンクガレッジ全店で5月20日（水）よりスタートします！今回の目玉は、器を覆い尽くすほどの特大ハンバーグが乗った「うまトマハンバーグまぜそば」