わらなどを地面に格子状に埋め込んで砂の移動を防ぐ「草方格」の設置作業を行う王丹陽さん（左端）。（２０２５年５月撮影、フフホト＝新華社配信）【新華社フフホト5月18日】1990年代生まれの研究者、王丹陽（おう・たんよう）さんは、中国内モンゴル自治区バヤンノール市磴口（とうこう）県の砂漠化対策チーム「三北治砂青年突撃隊」の技術革新グループに所属している。6年前、中国農業科学院草原研究所を経て、同自治区の烏蘭