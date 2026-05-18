スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうの県内は、今年初めての真夏日を観測しましたね。季節が数か月進んだかのような暑さでした。こちらは、きょうの県内の最高気温です。富山空港や富山市八尾町など、各地で３０度を超えたんですね。この時期にこれほどの暑さになったのは、どんな理由があるのでしょうか。理由は、大きく分けて３つあります。まず１つ目は「日射」です。きょうの県内は高気圧に覆われて広く晴れました。