AKB48出身の元アイドルが、中東情勢によって自身の活動に支障が出ていることを明かし、波紋を広げている。「現在は女優としても活躍している秋元才加（さやか）さんです。5月16日、自身のXを更新。《アクリルスタンドを作ると意気込んでいたが、情勢が変わってここ数ヶ月で難易度が上がっている》と、アクスタ制作が難航していることを明かしました。続けて、《政治と社会、私達の生活は繋がってるという事をふと思い知らさ