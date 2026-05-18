“アドベンチャー＆タフ”に仕上げた「ロッキー」とは「ロッキー」はダイハツが販売しているコンパクトクロスオーバーSUVです。日本国内のみならず、インドネシアやマレーシアといった海外市場でも展開されていますが、海外モデルの中には日本にはない特別仕様車やコンセプトモデルが存在します。【画像】超カッコいい！ これがダイハツ「ちいさいSUV」です！（30枚以上）例えば、2024年にインドネシア市場で発表された「クロ