女優・牧瀬里穂が東京・日生劇場で上演中の舞台「ハムレット」を観劇。２１歳の主演俳優の溢れ出る才能に感嘆した。ハムレットのパンフレットの写真をインスタグラムのストーリーズに添え、「まだ２１歳だなんて！年齢じゃない才能、経験値、情熱、、、圧倒されました」と投稿した。シェイクスピアの四大悲劇の一つであり、人間の苦悩を深く描いた傑作として愛されてきた「ハムレット」。主演はカリスマ性、人気、実力を