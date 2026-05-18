あきんどスシローは、5月20日より、料理研究家リュウジと声優の安元洋貴が監修した、おすし5商品とサイドメニュー1商品を全国の店舗にて販売する。YouTube動画をきっかけに始まった今回のコラボは、構想から約1年をかけて完成したという。リュウジ考案の「塩レモンだれ」や、安元洋貴と共同開発した超濃厚な背徳マヨ「おたマヨ」を使用した、ジャンクで至高のメニューがラインアップされているとのことだ。リュウジと安元洋貴 至高