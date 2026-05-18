ランドクルFJ待望の詳細スペックが判明！ トヨタ・ランドクルーザーFJ VX｜Toyota Land Cruiser FJ VX 2025年10月にプロトタイプが初公開された「ランドクルーザーFJ」が、ついに発売された。既存のランドクルーザーシリーズ「300」「70」「250」に加わる新モデルで、「もっと多くのドライバーに、気軽にランクルを楽しんでもらいたい」という想いのもと開発された1台だ。コ