7試合ぶりの一発→第3打席で17号■Wソックス 8ー3 カブス（日本時間17日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が16日（日本時間17日）、本拠地でのカブス戦で2打席連発の17号と大暴れを見せた。この試合で村上に2被弾を喫したカブスのジェームソン・タイヨン投手が、試合後の取材で若き大砲の実力を絶賛した。FA市場で他球団が獲得を見送ったことに対し、驚きと疑問の声を上げている。村上は3回の第2打席で左中間へ16号