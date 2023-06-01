ブルージェイズでプレーした左腕ドジャースは17日（日本時間18日）、エリック・ラウアー投手を獲得したと発表した。40人枠に空きを作るため、ブルスダー・グラテロル投手が60日ILに移行した。ラウはは昨年ブルージェイズで28試合に登板（15先発）し、9勝2敗、防御率3.18。今季は8試合に登板（6先発）して1勝5敗、防御率6.69で、11日（同12日）にDFAとなっていた。 剛腕グラテロルは2023年に68試合に登板。2024年オフに右肩関節