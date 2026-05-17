県内企業の社長の平均年齢が8年連続で全国で最も高かったことがわかりました。民間の調査会社帝国データバンク秋田支店のまとめによりますと、去年12月時点の県内企業の社長の平均年齢は62.6歳で過去最高となったおととしと同じでした。32年ぶりに上昇が止まったものの、8年連続で全国最高です。帝国データバンクは「県内では早期に事業承継ができた企業とできなかった企業で二極化が進んでいる可能性がある。より早い