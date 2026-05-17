【モデルプレス＝2026/05/17】なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）より、永岡蓮王（AmBitious）の新たな場面写真が解禁された。【写真】STARTOジュニア、初映画出演での制服ショット◆永岡蓮王、“関西愛”溢れるウラ話公開永岡は、2023年に結成された関西ジュニアのグループ・AmBitiousのメンバーとして活動中。高い身体能力を活かしたパフォーマンスで人気を博す一方、近年は俳優とし