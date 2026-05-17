16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と笘篠賢治氏が、同日のDeNA戦で608日ぶりに勝利投手になった巨人・高梨雄平について言及した。高梨は3−3の7回二死一塁の場面でマウンドに上がると、度会隆輝にレフト前に運ばれ二、三塁とされるも、続く筒香嘉智を3ボール2ストライクから外角のストレートで空振り三振。スコアボードに0を入れると、その裏、巨人が得点を奪い勝ち越し、8回・大