【モデルプレス＝2026/05/16】俳優の秋野暢子が5月15日、自身のInstagramを更新。夕食を公開し、話題になっている。【写真】69歳ベテラン女優「品数もたくさんですごい」婿さんの牛肉リクエストでローストビーフ◆秋野暢子、リクエストされた夕食披露秋野は「今夜の婿さんのリクエストが牛肉だったのでローストビーフにしました」とつづり、夕食のショットを公開。「モモ肉にしっかり焼きめつけてアルミホイルに包んで1時間 玉ねぎ