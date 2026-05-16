自動車の内装などを手がけるトヨタ紡織が発売する「高機能なデスクチェア」が注目を集めている。【映像】クラウンのデスクチェア、驚きの仕掛け（実際の様子）ベースになっているのは、高級車「クラウン」に採用されている電動パワーシートだ。シートヒーターや電動リクライニングなど、自動車ならではの機能が搭載されているのだが、気になるのはこれだ。デスクチェアなのにシートベルト？と思いきや、実はこれUSBの差し込み