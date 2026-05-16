ヴィクトリアマイルの攻略POINT 【波乱の主役】大活躍ルメール騎手の陰で川田、Ｍ・デムの逆襲なるか ルメール騎手が［４・２・１・２］で６年連続馬券圏内とレース相性は抜群。 ４勝中３勝が①人気騎乗時なのは頼もしいが、裏を返せば配当妙味に欠ける。25年も①人気１着のルメール騎手だが、この年はそれまで３着以内が一度もなかった川田、Ｍ・デムーロ騎手が２・３着。 特に