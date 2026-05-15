5月14日、2月17日に56歳で亡くなったロックバンド「LUNA SEA」のドラマー、真矢さんの関係者向けお別れの会が開催された。バンドメンバーや、妻である元モーニング娘。の石黒彩のほか、大黒摩季や西川貴教、THE YELLOW MONKEYといったミュージシャン仲間や関係者約1000人が参列した。「石黒さんは参列者にあいさつし、取材にも応じました。『生活のすべてに真矢くんがいたので、寂しいと感じることはある』と話しながらも、笑