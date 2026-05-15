サッカー日本代表の森保一監督が、記者会見で目に涙を浮かべた。【映像】選手名の読み上げ→涙目の森保監督日本サッカー協会は5月15日、今年6〜7月にアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーの26名を発表。記者会見に臨んだ森保監督は、選出メンバーの名前を一人ひとり読み上げた。最後の26人目を読み上げる頃には、目に涙が浮かんでいるように見え、「ふう」と息をついた頃には