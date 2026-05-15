ジェーシービー（JCB）は、「J-POINTパートナー」の10％還元対象ショップに「クレカ乗車」を追加すると発表した。5月16日利用分から1年間、対象の公共交通機関でJCBカードを使って乗車すると、通常ポイントに加えて還元率が引き上げられ、合計10％還元となる。対象は全国約190事業者。 「クレカ乗車」は、JCBのタッチ決済に対応したカードや、JCBカードを設定したスマ