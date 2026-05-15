トライアルホールディングスがストップ安と急落。同社は１４日取引終了後、決算発表を行い２６年６月期連結営業利益の予想を２５４億円から２８０億円（前期比３２．７％増）に上方修正した。売上高が当初の想定を超えて推移しているほか、継続的な販売費・一般管理費の抑制に努めたことなどが寄与する。ただ、市場には今期の同利益は３１０億円前後との見方が出ており、大幅な未達を嫌気する売りが膨らんだ。西友とのシナ