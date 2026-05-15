今週(2026年5月8日〜5月10日)の映画動員ランキングは、20年ぶりの続編としてゴールデンウィークに公開された『プラダを着た悪魔2』が、週末3日間で動員34万5000人、興収5億5000万円をあげて先週2位から1位に浮上。2位には2週連続首位を守ってきた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』、3位には『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が続き、コナンの累計興収はついに114億円を突破。さらに5位から9位までは新作5本が一気に