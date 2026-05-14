21人が死傷した磐越道のバス事故で警察は14日、事故を起こした車両の本格的な捜査を始めました。一方、逮捕された若山哲夫容疑者が4月に県警から運転免許証の返納を促され、返納の意思を示していたことが新たにわかりました。 福島県警は14日朝、事故を起こしたバスを郡山市内の整備工場に運び、午前9時すぎから車両の捜査を始めました。バスの損壊状況を調べ、衝突時のスピードなどを調べる方針です。北越高校3年の男