＜Sky RKBレディスクラシック事前情報◇14日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞苦しいシーズンが続く尾関彩美悠に先週、うれしい知らせがメールで届いた。送信元は全米ゴルフ協会（USGA)。6月に開催される海外メジャー今季第2戦「全米女子オープン」に繰り上げ出場が決まった案内だった。【前夜祭フォト】ギャップがすごい！吉田鈴＆政田夢乃のドレス姿「届いたのは先週のサロンパスカップの初日の前でし