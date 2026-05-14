5月12日、フジテレビの清水賢治社長が、同局で記者会見をおこない、夏恒例の大型特別番組『FNS27時間テレビ』の放送に慎重な見解を示した。一方で、バラエティ番組では “大盤振る舞い” が際立っているようで──。2025年は、中居正広のトラブルをめぐる騒動の影響で、混乱に見舞われたフジテレビ。『27時間テレビ』の放送も中止になったが、2026年の放送もかなり厳しそうだ。「11日の『スポーツニッポン』で、膨大な制作費が