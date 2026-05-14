CJ FOODS JAPANのグローバル韓食ブランド“bibigo(ビビゴ)”から発売されているキムチを、食べたことありますか。｢bibigo 甘辛贅沢キムチ｣と｢bibigo 旨辛贅沢キムチ｣の2種類が販売されています。そのまま食べてもおいしいですし、アレンジ料理にも使えます。さっそく両方とも食べてみたので、感想も交えながら紹介していきます。 韓国伝統壷モチーフの容器 キムチが入っている容器は、韓国伝統壷(チャンドッテ)