新トンネル“本掘進”が完了！鹿児島県内で建設が進められてきた国道3号バイパス「鹿児島東西道路」のトンネル掘削が、いよいよ大詰めを迎えています。鹿児島国道事務所は2026（令和8）年5月9日、シールドトンネル工事による「本掘進」が4月24日に完了したと発表しました。【画像ギャラリー】「鹿児島東西道路」トンネル工事の最新状況を写真で見る鹿児島東西道路は、鹿児島市街を東西に貫くバイパス道路です。臨港エリアに位