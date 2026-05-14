阪神牝馬Sが8着と不発に終わったラヴァンダ。今回はCWコースの1週前追いを比較的軽くし、最終追いの坂路も単走で4F53秒3〜1F12秒0。中村師は「今朝はサラッと。余裕残しでも、いい動き。先週も気持ち軽めというか（岩田）望来の感じでやってもらった」とひと工夫し、変わり身を図る。2走前の東京新聞杯は2着。「広い競馬場、それも東京が一番合う」と力を込めた。