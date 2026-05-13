Markdown形式のノートをローカルファイルとして扱えるノートアプリ「Obsidian」が、プラグインとテーマの配布基盤を刷新し、新たに「Obsidian Community」というコミュニティサイトと開発者向けのレビューシステムを立ち上げました。Obsidian Communityhttps://community.obsidian.md/The future of Obsidian plugins - Obsidianhttps://obsidian.md/blog/future-of-plugins/Obsidianによると、2020年にObsidian APIを公開して以降