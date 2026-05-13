5月12日夜、俳優の加藤清史郎が自身のXに阪神タイガースのユニフォーム姿で、顔を真っ赤にしたほろ酔いショットを投稿し、話題になっている。《お酒で顔真っ赤っかですが 本日現地です 大声で六甲颪歌ったばっかりです。 このまま勝つぞ、勝利の男神ですからね。 ps.さっき声かけてくれた虎党のお2人さんありがとうございました》とつづり、胸にHANSHINの文字が表示された縦縞のビジター用ユニフォーム姿にメガネをかけ、顔を真