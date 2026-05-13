「今回、空白域はありません。ケチャップ数字は25回ぶりに出た（33）、20回ぶりの（01）、19回ぶりの（41）です。（33）は特濃ケチャップです。最有力は（12）。最後に出たのが2月26日で、2カ月以上出現がありません。次いで（31）。3月2日以来出ておらず、（12）に次いで不出現期間が長くなっています」（ロト探偵・工藤氏）【ロト6 第2102回 5/14（木）＆ 第2103回 5/18（月） 予想数字】・01 10 13 14 31 35・01 12 22 23 31