5月13日までに、フリーアナウンサーでタレントの田中みな実が、美容雑誌『美的』の6月号に登場。春らしいメイクアップ姿を披露したが、その姿に違和感が広がっている。「田中さんは、2021年9月号から同誌で『花が言うには。』を連載しています。季節の花や花言葉に合わせたメイクを紹介するという内容で、現在も続いている人気企画です。彼女自身が花をテーマにして紡ぐ言葉も掲載されていて、多くの女性の共感を得ています」（