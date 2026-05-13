4月25日と5月2日、タレントの指原莉乃と若槻千夏がMCを務めるバラエティ番組『指原千夏』（フジテレビ系）で、お笑い芸人・東野幸治をゲストに迎えたトーク企画が放送された。そのなかで指原が語った “本音” が注目を集めている。番組冒頭、東野から「東京の上沼恵美子を目指さないんですか？ どこかでスイッチ切ったでしょ」と問われると、指原は「スイッチ無理やり入れてほしいくらいです」と返答。さらに「MCが究極に楽し