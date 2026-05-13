物価が上昇し続けているのに、日本人の賃金は上がっていない。生物学者の池田清彦さんは「日本人がこうした状況に甘んじているのは、『働いてお金を得ることが善、働かないことは悪』という倫理観が深く染み付いているからだ」という――。（第2回／全2回）※本稿は、池田清彦『人はなぜ働かなくてもいいのか』（扶桑社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ponsulak※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／pon